Подсчитано количество пострадавших от ответных ударов Ирана стран

В результате ответных ударов Ирана пострадали 12 стран. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер, пресс-конференция с его участием опубликована в аккаунте Министерства Войны США в соцсети X.

Военачальник не стал перечислять эти государства. Он лишь отметил, что руководство стран «не слишком довольно» действиями Тегерана.

На Западе раскрыли последствия контратаки Ирана

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. В свою очередь, Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу.