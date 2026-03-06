Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) тонут в собственных окопах на передовой в Сумской области из-за того, что не подготовили позиции к весне. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, окопы возводились противником в мороз, а сейчас наполняются водой из-за большого количества растаявшего снега, который также заполняет водой и фортификационные сооружения.

«Что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач», — отметили в российских силовых структурах.

В завершении собеседник добавил, что в таких условиях ВСУ не могут находиться на позициях больше суток, им приходится отходить к более подготовленным местам для обогрева.

