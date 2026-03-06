Губернатор Севастополя показал страшные кадры последствий атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале опубликовал кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город-герой. Развожаев также добавил, что число пострадавших мирных жителей возросло до девяти.

Больше всего в результате вражеской атаки пострадал многоквартирный пятиэтажный дом на улице Ефремова. Сбитый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал рядом с домом, и был начинен металлическими шариками и взрывчаткой.

На кадрах видны разрушенные балконы, дыры от шариков в стенах и разбитые окна.

«Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — добавил Развожаев.

Губернатор также отметил, что к ликвидации последствий специалисты приступят с самого раннего утра.

Ранее Михаил Развожаев сообщал о том, что обломки сбитого БПЛА повредили подстанцию, из-за чего часть Севастополя осталась без электричества.