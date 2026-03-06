При атаке на Севастополь были повреждены газовая труба и подстанция

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь были повреждены газовая труба и подстанция. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в Севастополе работают силы противовоздушной обороны, они уже сбили три воздушные цели в районе Северной столицы и над Гагаринским районом.

Развожаев добавил, что в частях Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и генерала Мельника нет электроэнергии. Специалисты занимаются ремонтом поврежденной подстанции.

Газовая труба была повреждена в районе Жидилова, добавил губернатор.

1 марта сообщалось, что в некоторых районах Севастополя произошло отключение электричества.

Об аварии на магистральных электросетях также сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В результате ее в ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии.

Ранее часть Запорожской области осталась без света.