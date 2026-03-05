Пентагон перебросил на Ближний Восток самолет «Судного дня»

Американский воздушный командный пункт E-6B Mercury, известный также как самолет «Судного дня», направлен на Ближний Восток. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

© WIkipedia

По данным канала, борт обеспечивает связь со стратегическими атомными подлодками и оборудован системой передачи кодов запуска межконтинентальных баллистических ракет.

E‑6B нередко называют самолётом «Судного дня», поскольку он способен выполнять функции воздушного командного пункта во время ядерной войны, уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что весной 2025 года E-6B Mercury тестировал пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

В июне в США в воздух подняли летающий командный пункт президента Boeing E-4B Nightwatch, он выполнил внеплановый перелет. В последний раз его использовали после терактов 11 сентября 2001 года.

24 августа 2025 года американское командование перебросило на военную базу в Гренландии самолет E-6B .

«Стратегические военно-морские силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, союзниками и странами-партнерами даже на Крайнем Севере», — пояснил представитель ВМС США.

Военный уточнил, что лайнер направили в Гренландию для проведения «обычных операций» и учений с ядерными подлодками.