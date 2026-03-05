Спецназ США неожиданно высадился в иракской пустыне и вступил в бой

Военнослужащие иракской армии вступили в вооруженное столкновение с подразделением специального назначения США, которое осуществило десантирование в пустынных районах провинций Анбар, Наджаф и Кербела. В результате инцидента, который власти Ирака уже назвали «недопустимым», погиб один иракский солдат, двое получили ранения.

© Кадр видео

Как сообщает курдское издание Rudaw, ссылаясь на данные Объединенного оперативного командования Ирака, иракское подразделение попало под обстрел во время проведения поисковой операции в пустыне. По данным источников, американские силы прибыли на вертолетах и закрепились на стратегических позициях, включая район Шаннана. При попытках иракских пограничников приблизиться к зоне высадки, по ним был открыт огонь, в результате чего были уничтожены четыре армейских автомобиля «Хамви».

«Те силы — американские, они высадились в пустынных районах между Наджафом и Кербелой. Когда иракский отряд подошел на расстояние двух километров, американцы открыли огонь», — подтвердил экс-депутат Хассан аль-Джанаби.

Власти Ирака уже сформировали следственный комитет для расследования случившегося, квалифицировав действия американцев как «необоснованный акт агрессии». В Багдаде подчеркивают, что инцидент произошел на фоне острого конфликта в регионе, где Ирак пытается сохранить нейтралитет и не допустить превращения своей территории в плацдарм для атак на соседей.

Американские подразделения сейчас остаются на двух обособленных позициях в районе Рутба, стратегически важном регионе на западе страны, граничащем с Саудовской Аравией. В иракских силовых структурах опасаются, что данный инцидент может быть предвестником расширения американской военной кампании.

Пока никаких заявлений от Пентагона по поводу этой операции не было.