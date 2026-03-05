Спецназ США неожиданно высадился в иракской пустыне и вступил в бой
Военнослужащие иракской армии вступили в вооруженное столкновение с подразделением специального назначения США, которое осуществило десантирование в пустынных районах провинций Анбар, Наджаф и Кербела. В результате инцидента, который власти Ирака уже назвали «недопустимым», погиб один иракский солдат, двое получили ранения.
Как сообщает курдское издание Rudaw, ссылаясь на данные Объединенного оперативного командования Ирака, иракское подразделение попало под обстрел во время проведения поисковой операции в пустыне. По данным источников, американские силы прибыли на вертолетах и закрепились на стратегических позициях, включая район Шаннана. При попытках иракских пограничников приблизиться к зоне высадки, по ним был открыт огонь, в результате чего были уничтожены четыре армейских автомобиля «Хамви».
«Те силы — американские, они высадились в пустынных районах между Наджафом и Кербелой. Когда иракский отряд подошел на расстояние двух километров, американцы открыли огонь», — подтвердил экс-депутат Хассан аль-Джанаби.
Власти Ирака уже сформировали следственный комитет для расследования случившегося, квалифицировав действия американцев как «необоснованный акт агрессии». В Багдаде подчеркивают, что инцидент произошел на фоне острого конфликта в регионе, где Ирак пытается сохранить нейтралитет и не допустить превращения своей территории в плацдарм для атак на соседей.
Американские подразделения сейчас остаются на двух обособленных позициях в районе Рутба, стратегически важном регионе на западе страны, граничащем с Саудовской Аравией. В иракских силовых структурах опасаются, что данный инцидент может быть предвестником расширения американской военной кампании.
Пока никаких заявлений от Пентагона по поводу этой операции не было.