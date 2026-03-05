«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне слов Трампа о Зеленском

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую также называют «станцией Судного дня» или «жужжалкой», вышла в эфир на фоне слов президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Согласно информации канала, в 20:25 по московскому времени в эфире станции прозвучало «НЖТИ 26144 НЕКАЗИСТЫЙ 7170 3862». Смысл послания остается неизвестным.

Эти слова появились после того, как Трамп выступил с критикой в адрес Зеленского — по мнению главы Белого дома, у Киева осталось еще меньше козырей в рукаве, а сам Зеленский является препятствием на пути к миру.

УВБ-76 непрерывно работает со второй половины 1970-х. Точное предназначение станции неизвестно, но ее деятельность связывают с работой военных или разведывательных структур. Почти все время УВБ-76 передает только белый шум, но иногда в эфире можно услышать шифры — их значение до сих пор неизвестно.

Ранее станция передала слова «серосбег», «овалосток», «вспыхивание» и «кипропоем».