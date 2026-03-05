Иран атаковал авианосец США

Иранские беспилотники атаковали авианосец США Abraham Lincoln, пишет гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия».

В ведомстве отметили, что авианосец вместе с кораблями сопровождения приблизился на расстояние 340 км к морским границам Ирана в Оманском заливе с целью установления контроля над акваторией.

«После атаки дронов корабль начал движение и отошел более, чем на 1 тыс. км от залива», — пояснили в центральном штабе.

Ранее сообщалось, что USS Abraham Lincoln неоднократно подвергался различным атакам в регионе в последние годы.

Так, 12 ноября 2024 года военный представитель шиитского движения «Ансар Алла» Яхьи Сариа заявил, что хуситы атаковали авианосец Abraham Lincoln в Аравийском море, а также еще два эсминца в водах Красного моря.

По его словам, при атаке хуситы использовали ракеты и беспилотники. Он также заявил, что атакованные суда должны были напасть на Йемен, но эти планы удалось сорвать.

1 марта 2026 года пресс-служба КСИР рассказала, что иранские военные нанесли мощный удар по группировке американских кораблей. В частности, атаковали авианосец Abraham Lincoln баллистическими ракетами.