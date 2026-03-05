Израильские военные приказали сотням тысяч людей спасаться бегством

Израильские военные приказали сотням тысяч людей на юге Ливана спасаться бегством. А ультраправые члены израильского правительства грозят устроить «ад» соседней стране.

Израильские военные отдали приказ об эвакуации всех южных пригородов Бейрута, в районе под названием Дахия, который, по их словам, является оплотом "Хезболлы".

Нет точной цифры о том, насколько велико здесь население, но, по некоторым оценкам, оно составляет от 300 000 до 700 000 человек, пишет The Guardian. Считается, что это первый случай, когда израильские военные отдали приказ к бегству жителей из крупных районов ливанской столицы, хотя до этого они вытесняли людей из определенных зданий, по которым затем наносили удары Силы обороны Израиля (ИДФ).

Представитель ЦАХАЛА, говорящий на арабском языке, Авичай Адраи, сообщил, что последний приказ распространяется на четыре крупных района в южном пригороде Бейрута - Бурдж эль–Бараджне, Хадат, Харет Хрейк и Шийя.

“Спасайте свои жизни и немедленно эвакуируйтесь из своих домов, - говорится в сообщении израильских военных, размещенном в социальных сетях. -- Будьте осторожны, движение на юг запрещено. Любое движение на юг может подвергнуть опасности ваши жизни. Мы сообщим вам о безопасном времени для возвращения в свои дома”.

Как пишет The New York Times, в четверг на улицах Бейрута воцарился хаос после того, как израильские военные приказали людям покинуть южные пригороды ливанской столицы, вызвав опасения, что там могут начаться крупномасштабные бомбардировки.

Угроза крупного израильского нападения на Бейрут стала еще одним признаком того, что Ливан, где базируется проиранская группировка "Хезболла", быстро становится новым фронтом в расширяющемся конфликте между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном.

Вскоре после того, как приказ был опубликован в социальных сетях, дороги в Бейруте оказались забиты сигналящими машинами, жители в панике пытались покинуть район, известный как Дахия, густонаселенный район, где долгое время господствовала "Хезболла".

Ранее на этой неделе эта шиитская группировка боевиков выпустила ракеты по северным районам Израиля, что привело к очередному витку боевых действий. Согласно заявлению министерства здравоохранения Ливана, с понедельника в этой стране погибли по меньшей мере 102 человека.

“Я только что прочитал сообщение, но мне некуда идти”, - говорит Амир Хаттум, один из тысяч пытавшихся уехать, который мчался по закоулкам на своем мопеде.

Израиль наносит удары по некоторым районам Дахии с понедельника, но один высокопоставленный израильский министр в видеоролике, опубликованном в четверг в социальных сетях, пригрозил широкомасштабным разрушением этого района.

“Дахия будет похожа на Хан-Юнис”, - сказал крайне правый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, имея в виду город в Газе, который был разрушен во время израильских бомбардировок.

“Вы хотели устроить нам ад, но сами навлекли его на себя”.

Израильские военные заявили, что людям следует направляться к северу или востоку от города, но не двигаться на юг, поскольку это может “подвергнуть опасности ваши жизни”. В последние дни израильские военные объявили массовую эвакуацию по всему Южному Ливану, что вызвало опасения по поводу возможного начала наземного вторжения.

Многие из сотен тысяч людей, живущих в Дахии, уже покинули свои дома в последние дни, после того как Израиль начал наносить там авиаудары.

Многие жители укрылись в правительственных зданиях и школах, которые власти превратили во временные убежища, но из-за ограниченного пространства некоторые были вынуждены спать в своих автомобилях или на улице.

“В Ливане больше нет безопасных мест”, - рассказывает Фатима Ибрагим, которая готовила обед в одном из приютов, когда был отдан приказ об эвакуации. По ее словам, она бросила все и убежала, присоединившись к толпам, заполонившим улицы, когда люди разбегались во все стороны. По ее словам, женщина планировала попытаться добраться до береговой линии города, надеясь, что там они будут в большей безопасности.

Такие масштабные предупреждения об эвакуации в южном Бейруте никогда не раздавались во время последней войны Израиля и "Хезболлы", которая закончилась хрупким перемирием в ноябре 2024 года. Этот шаг заставил многих опасаться того, что может произойти дальше.

“Мы боимся, - говорит Фатима Ибрагим. -- Куда нам идти?”

По словам израильских военных, в четверг Израиль нанес удар по городу Триполи на севере Ливана, впервые за время шестидневного конфликта, отмечает CNN. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар и убила командира ХАМАС, ответственного за подготовку в Ливане.