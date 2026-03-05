Зеленский позавидовал количеству переданных США ракет Patriot на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский заявил, что во время совместной операции США и Израиля на Ближнем Востоке было запущено больше ракет за одни сутки, чем использовали ВСУ за весь конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, за первые сутки операции против Ирана было запущено 800 ракет Patriot. Он добавил, что Украина не имела такого количества ракет с 2022 года.

«Первые сутки для стран Ближнего Востока были шоковыми. Между нами, они использовали 800 плюс ракет PAC-3. Украина не имела такого количества ракет за все время», — заявил он.

Зеленский добавил, что провел консультации с руководством ВСУ, чтобы определить, сколько Украине необходимо производить дронов для передачи странам Ближнего Востока.

Ранее Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.