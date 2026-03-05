Пентагон назвал число произведенных Украиной за год беспилотников

Украина за год произвела более 4 млн БПЛА, заявил руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц.

© Global look

«Они произвели в общей сложности 4,5 млн дронов... Мы полагаем, что в этом году они произведут около 6 млн, то есть 500 тыс. в месяц», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп осудил своего предшественника на посту Джо Байдена за помощь Украине в ущерб Ближнему Востоку.

Также американский лидер подверг резкой критике политику Байдена, назвав его глупцом из-за чрезмерных бюджетных трат на поддержку Украины.