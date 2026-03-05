В Индии пропал истребитель Су-30

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии перестал выходить на связь, начаты его поиски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВС страны.

© Министерство обороны Индии

Истребитель Су-30МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited.

На вооружении республики находится около 270 таких машин, включая поставленные из России.

«Самолет Су-30MKI ВВС Индии не прибыл вовремя [на аэродром назначения]. Самолет вылетел из Джорхата, штат Ассам, и в последний раз выходил на связь в 19:42 [17:12 мск]. Начата поисково-спасательная операция», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года МиГ-29 ВВС Индии разбился на северо-западе страны в штате Раджастхан. Причиной падения стала техническая неисправность. Пилот катапультировался.

Кроме того, в ноябре 2024 года МиГ-29 ВВС республики потерпел крушение во время планового учебного полета, пилот катапультировался.