Названы последствия применения пятой статьи НАТО в Иране

Применение пятой статьи Североатлантического альянса (НАТО) в рамках обострившегося конфликта на Ближнем Востоке может расширить географию войны за пределы региона и принести в Европу серьезный миграционный кризис. Об этом рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

© вечерняя москва

По его словам, пятая статья НАТО подразумевает обеспечение коллективной безопасности, однако, по сути, это лишь вовлечет страны альянса в конфликт.

— Страны НАТО понимают, что ее активация автоматически делает их объектами ответных действий со стороны Ирана. А он уже демонстрирует, что готов наносить ущерб союзникам США, — пояснил специалист.

Тем не менее потенциальное применение статьи может использоваться в рамках устрашения Тегерана. При этом Соединенные Штаты, как непосредственные участники конфликта, заинтересованы в том, чтобы их союзники по НАТО также противостояли Ирану.

— Сейчас происходят попытки втянуть в этот конфликт через 5-ю статью Турцию. Турция — член НАТО, страна, находящаяся в непосредственной близости от Ирана, обладающая довольно мощной армией. Конечно, если бы она вошла в конфликт, то существенно укрепила бы позиции, — привел пример политолог.

Однако страны НАТО по-прежнему опасаются очередного миграционного кризиса, поскольку последствия предыдущего до сих пор не устранены. Поражение Ирана приведет к колоссальным миграционным потокам, и как следствие, за миграцией последует потеря власти у европейских политиков.

— Альтернативные политические движения... обращают внимание на неуспехи миграционной политики действующей власти. Если в Европе усилится миграционный кризис, то все нынешние политики, скорее всего, на ближайших электоральных циклах, просто потеряют свою власть, — приводит слова Пятибратова Новости Mail.

Системы противовоздушной обороны Турции впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке перехватили баллистическую ракету, выпущенную, как предполагается, с территории Ирана. Это произошло 4 марта.

5 марта генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за инцидента.