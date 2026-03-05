Названы последствия применения пятой статьи НАТО в Иране

Политолог Пятибратов назвал последствия применения пятой статьи НАТО в Иране
Применение пятой статьи Североатлантического альянса (НАТО) в рамках обострившегося конфликта на Ближнем Востоке может расширить географию войны за пределы региона и принести в Европу серьезный миграционный кризис. Об этом рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
По его словам, пятая статья НАТО подразумевает обеспечение коллективной безопасности, однако, по сути, это лишь вовлечет страны альянса в конфликт.
— Страны НАТО понимают, что ее активация автоматически делает их объектами ответных действий со стороны Ирана. А он уже демонстрирует, что готов наносить ущерб союзникам США, — пояснил специалист.
Тем не менее потенциальное применение статьи может использоваться в рамках устрашения Тегерана. При этом Соединенные Штаты, как непосредственные участники конфликта, заинтересованы в том, чтобы их союзники по НАТО также противостояли Ирану.
— Сейчас происходят попытки втянуть в этот конфликт через 5-ю статью Турцию. Турция — член НАТО, страна, находящаяся в непосредственной близости от Ирана, обладающая довольно мощной армией. Конечно, если бы она вошла в конфликт, то существенно укрепила бы позиции, — привел пример политолог.
Однако страны НАТО по-прежнему опасаются очередного миграционного кризиса, поскольку последствия предыдущего до сих пор не устранены. Поражение Ирана приведет к колоссальным миграционным потокам, и как следствие, за миграцией последует потеря власти у европейских политиков.
— Альтернативные политические движения... обращают внимание на неуспехи миграционной политики действующей власти. Если в Европе усилится миграционный кризис, то все нынешние политики, скорее всего, на ближайших электоральных циклах, просто потеряют свою власть, — приводит слова Пятибратова Новости Mail.
Системы противовоздушной обороны Турции впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке перехватили баллистическую ракету, выпущенную, как предполагается, с территории Ирана. Это произошло 4 марта.
5 марта генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за инцидента.