На складе боеприпасов в иранском Бушере прогремел мощный взрыв. Количество пострадавших не называется. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

США и Израиль в четверг, 5 марта, нанесли ряд ударов по целям в Исламской Республике в рамках масштабной операции против Ирана.

На кадрах, опубликованных каналом, над складом поднимается огромное густое облако черного дыма.

Удар по Бушеру также был нанесен 28 февраля — в городе зафиксировали два ракетных попадания.

Напомним, что в Бушере находится АЭС — первая в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она производит более 170 млрд кВт•ч энергии в год. На станции работают 600 российских специалистов.

По мнению военных экспертов, удар по АЭС может привести к катастрофе международного масштаба — в настоящий момент в реакторе находится 72 тонны топлива и ещё около 210 тонн отработанного топлива хранится на территории станции.