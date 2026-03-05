«Радиостанция Судного дня» передала в эфир четыре слова

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую называют «станцией Судного дня», передала в эфир четыре слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Согласно информации канала, в первый раз станция вышла в эфир в 12:33 по мск. Станция передала несколько цифр и слово «серосбег». После этого она вышла в эфир в 14:13 со словом «овалосток», а через полтора часа — в третий раз со словом «вспыхивание». В четвертый раз станция передала слово «кипропоем» в 17:01.

Как обычно, смысл посланий станции остается неизвестным.

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня» и «жужжалка», непрерывно работает со второй половины 1970-х. Ее точное предназначение неизвестно, но деятельность станции связывают с работой военных или разведывательных структур. Почти все время УВБ-76 передает только белый шум, но иногда в эфире можно услышать шифры — их значение до сих пор неизвестно.