Иранская армия атаковала место дислокации военных США в Ираке

Иран с помощью беспилотников атаковал место дислокации военных США в иракском Эрбиле. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) со ссылкой на заявление иранской армии.

«Несколько часов назад ударные беспилотники Сухопутных войск нанесли удар по базе американских оккупантов в Эрбиле, Ирак», — говорится в сообщении.

Как утверждается, удар нанес значительный ущерб намеченным целям.

Ранее Иран нанес удар по Израилю с помощью тяжелых ракет «Хорремшахр-4» с боеголовками массой в одну тонну. Видео их запуска опубликовали иранские СМИ.