Названа стоимость потопившей иранский фрегат американской торпеды

Американская торпеда Mark 48 Advanced Capability (ADCAP), потопившая иранский флагманский фрегат IRIS Dena недалеко от Шри-Ланки, стоит около $4,2 млн, передает телеканал Fox News.

Инцидент произошел 4 марта. Фрегат после взрыва быстро затонул. Моряки ВМС Шри-Ланки спасли 32 иранцев, в настоящее время они находятся в клиниках. Из воды извлекли 87 тел. Остальные члены команды числятся пропавшими без вести.

Министр войны США Пит Хегсет сообщил на брифинге, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.

По данным телеканала, торпеда оснащается боеголовкой с зарядом весом почти 300 кг. Ее особенность заключается в том, что она не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.

После взрыва образуется огромный пузырь пара, который подбрасывает корабль вверх и разрывает его корпус на части.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что атака не была обоснована с военной точки зрения, Пентагон банально решил показать свою мощь всему миру и отыграться на относительно беззащитном крейсере.

Аналитик пояснил, что иранский корабль находился в международных водах и шел с учений. Технически, добавил он, фрегат мог бы засечь подлодку с помощью своего противолодочного оборудования, гидроакустических станций, но экипаж не делал этого, поскольку не ожидал атаки.