Над Абхазией зафиксировали около 30 дронов

В ходе массированного налета над территорией Абхазии зафиксировали около 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил командующий ВВС и ПВО республики Адгур Гумба, передает агентство "Апсныпресс".

"Несмотря на ведение противником разведки, объекты на территории республики прямой целью не являлись. Из примерно 30 обнаруженных в воздушном пространстве аппаратов 99% были уничтожены. Фрагменты сбитых средств обнаружены в 11 населенных пунктах", - сказал командующий.

Гумба назвал беспрецедентно произошедший налет беспилотников. По его словам, раньше в республике фиксировали пролет до пяти-семи БПЛА.