«Не собираются сдаваться»: Иран может парализовать Ормузский пролив на несколько месяцев

Иран способен надолго нарушить движение судов через Ормузский пролив, используя беспилотники, ракеты и морские мины. По данным разведывательных источников и военных аналитиков, которые приводит Reuters, даже при ограниченных запасах ракет Тегеран может создать неприемлемые риски для коммерческого судоходства.

После удара США и Израиля по Ирану 28 февраля Тегеран запустил сотни ракет и более тысячи дронов по объектам в странах Персидского залива. Большинство из них были сбиты, но часть достигла целей, включая американские военные базы и гражданскую инфраструктуру. Как заявил президент Rapidan Energy Group Боб МакНэлли, Иран «не собирается сдаваться быстро или легко», и у него есть все средства, чтобы сделать судоходство через пролив небезопасным.

Иран входит в число крупнейших производителей беспилотников — до 10 тысяч аппаратов в месяц. Запасы ракет оцениваются от 2,5 до 6 тысяч единиц. Однако их количество может быть ниже из-за поставок союзникам в Ливане и Йемене, а также потерь в ходе предыдущих конфликтов. Главной целью Тегерана стало закрытие Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ. После атак на шесть судов движение по артерии практически остановилось. Цены на нефть выросли на 12%, газ в Европе — на 50%.

Как отмечают эксперты, Ирану не нужно уничтожать все танкеры — достаточно показать способность атаковать несколько, чтобы судовладельцы и страховщики отказались от прохода через пролив. Особую угрозу представляют морские мины. По данным Dryad Global, у Тегерана от 5 до 6 тысяч мин. Их установка потребует несколько месяцев на разминирование и может надолго парализовать судоходство. Пока признаков минирования нет, но аналитики не исключают такого сценария.

США наносят удары по иранским объектам, угрожающим проливу, однако эксперты сомневаются, что это полностью остановит атаки. Ключевым фактором может стать истощение запасов ракет и пусковых установок, которые за последние дни значительно сократились.