«Хезболла» заявила о ракетном ударе по комплексу «Рафаэль» в Израиле

Движение «Хезболла» заявило о ракетном ударе по объекту израильской военной промышленности.

Речь идёт о комплексе компании «Рафаэль» к югу от города Акко.

«Бойцы Исламского Сопротивления в 12:20 дня в четверг, 5 марта 2026 года, нанесли ракетный удар по комплексу военной промышленности компании «Рафаэль» к югу от города Акко», — говорится в заявлении движения, передаёт РИА Новости.

Ранее израильские военные сообщали о серии авиационных ударов по объектам движения «Хезболла» в Бейруте.

Также сообщалось, что три человека погибли и шесть получили ранения в результате израильского авиаудара по дороге к аэропорту Бейрута.