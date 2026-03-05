Что известно об иранской тяжелой ракете "Хорремшехр-4"

Корпус Стражей Исламской революции распространил заявление, в котором сообщил, что в четверг утром осуществил запуск ракет по аэропорту Бен-Гурион, расположенному близ Тель-Авива.

"Сегодня на рассвете были запущены тяжелые ракеты "Хорремшехр-4", оснащенные боеголовками весом в одну тонну, по территории аэропорта Бен-Гурион и дислоцированной там 27-й эскадрилье ВВС Израиля", — цитирует заявление телеканала "Аль-Арабийя".

Иранская баллистическая ракета «Хорремшехр-4»

Иранский оборонный комплекс, ранее представивший баллистическую ракету средней дальности (БРСД) серии «Хорремшехр», провел её глубокую модернизацию. Обновленная версия, получившая обозначение «Хорремшехр-4» или «Хайбар», недавно была продемонстрирована общественности и направлена на серию испытаний.

Эволюция линейки

В начале 2017 года Корпус стражей Исламской революции (КСИР) впервые показал подвижный ракетный комплекс, названный в честь города Хорремшехр, где в 1982 году происходили знаковые сражения. Оригинальная модель успешно прошла тесты и была принята на вооружение. Параллельно с эксплуатацией первой версии иранские инженеры приступили к проекту модернизации, стремясь улучшить возможности системы без радикального изменения конструкции. Официальная презентация усовершенствованной ракеты «Хорремшехр-4» («Хайбар») состоялась в конце мая 2023 года, приуроченная к годовщине освобождения города Хорремшехр. Министерство обороны Ирана подтвердило успешность первых тестовых пусков, предоставив соответствующие фото- и видеоматериалы. Ожидается, что после завершения финальных этапов испытаний «Хайбар» поступит на вооружение, что существенно укрепит ракетный потенциал КСИР в ближайшие годы.

Технические особенности

Конструктивно «Хорремшехр-4» является развитием предыдущей модели: в проекте широко используются проверенные узлы и агрегаты, дополненные новыми компонентами в системах управления и боевого оснащения. Комплекс сохранил мобильность. Его основу составляют: • тягач с трехосным полуприцепом, выполняющий функцию пусковой установки; • сама ракета; • пункт управления, обеспечивающий подготовку к запуску. Такая компоновка позволяет комплексу оперативно менять позиции и быстро готовиться к стрельбе.

Характеристики изделия:

Габариты и масса: Длина ракеты составляет 12–13 метров при диаметре корпуса 1,5 метра. Стартовый вес оценивается в 18–20 тонн.

Длина ракеты составляет 12–13 метров при диаметре корпуса 1,5 метра. Стартовый вес оценивается в 18–20 тонн. Боевая нагрузка: Масса полезной нагрузки достигает 1500 кг.

Масса полезной нагрузки достигает 1500 кг. Двигательная установка: Используется жидкостный ракетный двигатель на самовоспламеняющемся топливе, которое хранится в ампулизированных баках, что повышает готовность к пуску.

Используется жидкостный ракетный двигатель на самовоспламеняющемся топливе, которое хранится в ампулизированных баках, что повышает готовность к пуску. Дальность: Максимальная дальность полета составляет 2000 км.

Максимальная дальность полета составляет 2000 км. Скорость: На нисходящем участке траектории боевая часть развивает скорость до 8M.

Система управления базируется на инерциальной навигации, которая выводит ракету на заданную траекторию. Ключевым нововведением для «Хорремшехр-4» стало оснащение боевого блока собственными средствами наведения и маневровой двигательной установкой, что позволяет корректировать полет на финальном участке, в том числе за пределами плотных слоев атмосферы.

Особенности боевого оснащения и тактические возможности

Ключевой особенностью «Хорремшехр-4» является управляемая боевая часть, способная корректировать траекторию полета на заатмосферном участке. Благодаря наличию собственной системы наведения и маневровым двигателям, блок отходит от классической баллистической кривой. Это превращает ракету в квазибаллистическую, что значительно усложняет задачу для современных комплексов противоракетной обороны (ПРО), так как предугадать точку падения становится крайне трудно. Иранская сторона заявляет о вариативности боевой нагрузки. Конструкция позволяет оснащать ракету как моноблочными зарядами (обычными или потенциально ядерными), так и кассетными модулями. Представители Воздушно-космических сил КСИР утверждают, что в кассетном исполнении ракета способна поразить до 80 отдельных целей, что подтверждает эффективность использования заявленной полезной нагрузки в 1500 кг.

Стратегические преимущества и перспективы На текущий момент комплекс «Хайбар» проходит этап испытаний. Ожидается, что после завершения цикла проверок он будет принят на вооружение и запущен в серийное производство. Разработка «Хорремшехр-4» опирается на уже проверенные решения, что имеет ряд стратегических плюсов:

Технологическая преемственность: Максимальное использование унифицированных узлов от предыдущих моделей ускоряет процесс подготовки к серийному выпуску и упрощает обучение персонала.

Максимальное использование унифицированных узлов от предыдущих моделей ускоряет процесс подготовки к серийному выпуску и упрощает обучение персонала. Оптимизация затрат: Несмотря на внедрение новых технологий (таких как ампулизация топлива и сложные системы управления), интеграция этих решений в уже существующую платформу экономически оправдана существенным приростом боевой эффективности.

Несмотря на внедрение новых технологий (таких как ампулизация топлива и сложные системы управления), интеграция этих решений в уже существующую платформу экономически оправдана существенным приростом боевой эффективности. Оперативная дальность: Сохранение дальности полета на уровне 2000 км позволяет комплексу полностью перекрывать территорию Ближнего Востока, включая основные стратегические объекты Израиля, что является критическим фактором в региональном балансе сил.

Роль в системе сдерживания

Новое боевое оснащение кардинально меняет концепцию применения ракеты. Возможность выбора типа боезаряда под конкретную задачу в сочетании с непредсказуемой траекторией полета боевого блока делает «Хайбар» серьезным вызовом для существующих систем ПВО-ПРО. На данный момент остается открытым вопрос, насколько эффективно иностранные средства перехвата способны противодействовать подобным целям. Успешная разработка «Хорремшехр-4» наглядно демонстрирует возросший потенциал иранского ВПК. Способность самостоятельно создавать и модернизировать системы стратегического назначения позволяет Тегерану укреплять ракетный щит страны. В ближайшем будущем этот комплекс станет важным элементом стратегического сдерживания, дополняя существующий арсенал КСИР и влияя на обеспечение национальной безопасности Ирана.