Сводка СВО за день 5 марта 2026: срыв подвоза боеприпасов ВСУ и освобождение Веселянки

Днем 5 марта Минобороны России рассказало об операции по срыву подвоза боеприпасов Вооруженным силам Украины в Запорожской области и опубликовало кадры освобождения населенного пункта Веселянка.

Сорван подвоз боеприпасов в Запорожье

Российским войскам удалось обнаружить и сорвать доставку боеприпасов подразделениям Вооруженных сил Украины, которая проводилась в два этапа: сначала к району разгрузки выдвигалась крупная грузовая машина, а затем боеприпасы на позиции развозились квадроциклами и роботизированными платформами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«После уточнения района разгрузки и маршрутов движения средств подвоза противника, по выявленным целям нанесли удары операторы FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Восток», - сообщили в ведомстве, уточнив, что были уничтожены как крупные грузовики, так и мобильные группы.

Освобождена Веселянка

Ставропольские десантники 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка освободили в Запорожской области населенный пункт Веселянка, отметили в российском военном ведомстве.

По данным министерства, российские военные «действовали умело, дерзко и слаженно», продвигаясь вперед при поддержке беспилотников и артиллерии. На опубликованных Минобороны России кадрах видно, как наносились удары по Веселянке, а также как велась зачистка территории.

Захвачен опорный пункт ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» провели штурм и зачистку опорного пункта противника в Запорожской области. По словам штурмовиков, подойти близко помог туман, при этом «второй блиндаж был сложный», так как оттуда практически сразу открыли огонь, говорится в сообщении Минобороны России.

Командир штурмовой группы с позывным «Юмат» отметил, что штурмовики всегда предлагают сдаться тем, кто находится в опорных пунктах.

«Если в ответ идет огонь – действуем по обстановке. На этом участке один из военнослужащих противника сдался, его забрали и передали подошедшей группе», - уточнил он.

Также в ходе штурма была захвачена боевая бронированная техника, в том числе бронетранспортер М113, отметили в военном ведомстве.

Уничтожен пункт управления БПЛА

Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил пункт управления БПЛА противника на Константиновском направлении, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

По информации ведомства, пункт управления беспилотниками был обнаружен разведчиками в одном из строений населенного пункта.