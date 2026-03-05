«Часть Божьего плана»: как Трамп готовит армию США к Армагеддону

Американские военные жалуются, что командиры называют конфликт с Ираном «частью Божьего плана», а американского лидера Дональда Трампа объявляют «помазанным Иисусом для Армагеддона». Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом заявил журналист и правозащитник Джонатан Ларсен.

Отмечается, что в организацию Military Religious Freedom Foundation поступило уже 110 жалоб от военных разных родов войск. По их словам, командиры постоянно ссылаются на Библию и пророчества из книги автора Жозе Сарамаго «Евангелие от Иисуса Христа».

Один из тех, кто пожаловался — сержант из подразделения, которое находится в статусе «готовности к поддержке» и может быть переброшено в зону боевых действий в любой момент. Он написал от имени 15 сослуживцев, из которых 11 христиан, один мусульманин, один иудей и трое с неизвестной религиозной принадлежностью. На утреннем брифинге по боевой готовности командир заявил им, что все, что происходит в Иране — «часть божественного плана». Он ссылался на многочисленные цитаты из Откровения, говорил об Армагеддоне и скором возвращении Иисуса Христа.

Сержант отметил, что во время своей речи командир улыбался, словно находился под «непонятными веществами». Все присутствующие в этот момент пребывали в состоянии шока.

Как отметил основатель и президент фонда MRFF Майки Вайнштейн, с момента начала американо-израильской операции против Ирана звонки и письма не прекращаются. По его словам, командиры в эйфории объявляют войну «библейски санкционированной» и называют ее «неоспоримым знаком приближения конца света», описанного в Новом Завете.

По словам Вайнштейна, многие офицеры особенно радуются тому, насколько кровавой «должна стать эта битва». Он напомнил, что подобные жалобы поступают каждый раз, когда ситуация на Ближнем Востоке обостряется с участием Израиля. Президент фонда называет такие инциденты «кровавыми христианско-националистическими фантазиями».

Ларсен замечает, что глава Пентагона Пит Хегсет открыто продвигает евангелические христианство на самых высоких уровнях. Ежемесячно там проходят молитвенные собрания, а Хегсет регулярно посещает библейские занятия в Белом доме, которые ведет проповедник Ральф Дроллинджер. Он учит, что Бог благословляет союзников Израиля и проклинает его врагов.

Журналист отметил, что раньше MRFF удавалось заставлять Пентагон пресекать подобные религиозные вторжения, но текущая администрация Белого дома пренебрегает нормами и законом.