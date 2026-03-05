Генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг обвинения Азербайджана в запуске беспилотников, которые взорвались на территории республики в четверг, 5 марта.

Ранее сообщалось, что два БПЛА атаковали аэропорт и школу в азербайджанской Нахичевани. В результате инцидента пострадали четыре человека.

«Не останется без ответа»: Азербайджан готовит жесткое возмездие Ирану

В Минобороны Азербайджана заявили, что оставляют за собой право на ответные меры. Также в МИД республики был вызван иранский посол.