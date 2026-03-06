Американские следователи заподозрили Пентагон в ударе по школе в Иране

Американские следователи допускают, что удар по начальной школе на юге Ирана нанесли США, передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Военные следователи США допускают, что американская армия могла быть причастна к удару по начальной школе для девочек на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Reuters.

В материале уточняется: «Военные следователи считают вероятным, что ВС США несут ответственность за атаку на иранскую школу для девочек, но к окончательному заключению по этому делу они еще не пришли и расследование не завершено».

Источники агентства Reuters подчеркнули, что не исключают появления новых доказательств, которые могут опровергнуть причастность США к произошедшему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор провинции Хормозган заявил о гибели 115 учеников в результате удара по школе в Минабе. Тегеран сообщил о примерно 160 погибших из-за этого удара.