«Радиостанция Судного дня» вновь подала зашифрованный сигнал

УВБ-76, более известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир новую шифровку. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который следит за активностью станции.

По информации канала, новое сообщение было передано в эфир 5 марта в 12:33 по московскому времени. Оно, как и прежде, содержало сочетание букв и цифр, непонятных обывателям. Среди них отчетливо выделяется слово "серосбег", однако что оно означает, неизвестно.

"НЖТИ 29894 СЕРОСБЕГ 6847 0176", — гласило очередное послание.

В декабре прошлого года британский таблоид Express писал, что сообщения "Радиостанции Судного дня" вызывают беспокойство на Западе. В публикации отмечается, что УВБ-76 чаще всего передает шифровки в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Обычно в эфире транслируется непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть "Жужжалка". Кроме того, ее часто называют "Радиостанцией Судного дня". По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.