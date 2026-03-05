Названы возможные места запуска дронов ВСУ по Ростовской области

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что ВСУ запустили беспилотники по Ростовской области со стороны Одессы в обход Черного моря. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что вечером 4 января и в ночь на 5 января беспилотники были уничтожены в четырех районах региона - Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

В Минобороны сообщали, что с 23:00 4 марта до 07:00 5 марта российская ПВО уничтожила 76 украинских беспилотников. Девять из них были перехвачены над Ростовской областью, 17 - над акваторией Черного моря, десять - над Крымом.

«Что касается Ростова, то, вероятнее всего, БПЛА были запущены из Одессы в обход Крымского полуострова», - заявил Кондратьев.

Он предположил, что ВСУ могли применять для атак дроны с двигателями внутреннего сгорания и с реактивными двигателями. По его словам, ВСУ всё активнее применяют реактивные дроны, развивающие скорость 450-500 километров в час.