Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Яровой в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Яровая на территории Донецкой Народной Республики.

© ТК «Звезда»

«В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей. Показывая пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, воины-мотострелки освободили населенный пункт Яровая Донецкой Народной Республики. Поздравляю вас с достигнутым успехом», - говорится в поздравительной телеграмме от главы министерства.

Белоусов отметил слаженные действия штурмовых подразделений, которые позволяют уверенно, шаг за шагом продвигаться вперед, приближая день общей победы над врагом. Он подчеркнул, что бойцы увековечили память о воинах полка, отдавших жизнь за Отечество - их имена навсегда вписаны в историю.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успех в выполнении боевых задач и их верность воинскому долгу. Министр выразил уверенность, что они продолжат выполнять задачи, надежно защищать интересы нашей страны, а также обеспечивать ее безопасность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.