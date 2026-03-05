«Британский след»: как могла быть организована атака на российский газовоз

Атака на российский танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море могла быть подготовлена на территории Мальты. Историк и политолог Сергей Станкевич в интервью «Комсомольской правде» выдвинул версию, согласно которой для сборки и запуска безэкипажных катеров (БЭКов) могла использоваться инфраструктура бывшей базы НАТО в центре Валлетты.

Газовоз 2003 года постройки, недавно вошедший в состав российского торгового флота, доставлял сжиженный природный газ проекта «Арктик СПГ-2» в Китай. В Минтрансе РФ ранее сообщили, что российский газовоз подвергся атаке украинских безэкипажных катеров. Инцидент произошел вблизи территориальных вод Мальты. Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам.

Минтранс сообщил, что из 30 человек на борту при атаке пострадали двое - их госпитализировали с ожогами. Президент России Владимир Путин назвал украинскую атаку на газовоз террористической.

Первоначально появилась информация, что атака была совершена с побережья Ливии. Но, по мнению Станкевича, Мальта, будучи членом ЕС и обладая конституционным нейтралитетом, могла быть идеальным прикрытием. Политолог указал, что остров исторически был под контролем Британии, вместе с ней когда-то входил в НАТО и сейчас тесно сотрудничает с альянсом.

По версии эксперта, диверсионная группа могла действовать под видом туристов, используя заброшенный с 1967 года комплекс стратегической связи НАТО. Развитая сеть тоннелей, сухих доков и складов в скалах острова позволяет скрытно доставлять компоненты БЭКов и монтировать их на месте, отметил эксперт.