Открытое саботирование приказов командования элитными националистическими подразделениями говорит о нарастающем кризисе в Вооруженных силах Украины и является «тревожным звонком» для Владимира Зеленского. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее стало известно, что бойцы из подразделения ГУР «Кракен»* (запрещенная в России террористическая организация) на несколько недель исчезли с линии боевого соприкосновения, отказываясь выполнять приказы, пока не получат новое вооружение и технику. Националисты из батальона «Айдар»* (признан террористическим и запрещен в РФ) также были замечены в самовольном перемещении.

По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, отказ нацбатальонов воевать, при том, что они «воспитаны в духе ненависти к россиянам», говорит о быстром ухудшении ситуации для ВСУ и является «тревожным звонком» для офиса Зеленского.

«Этот случай демонстрирует падение морального духа в рядах ВСУ. Дело в том, что украинская армия действительно сегодня испытывает дефицит и боеприпасов, и средств передвижения, несет потери достаточно огромные в личном составе», — пояснил он.

Военный эксперт напомнил, что у «Кракена»* «большие связи наверху», но даже этому подразделению не хватает вооружения и техники, а весной, с активизацией наступления ВС России ситуация может перерасти в масштабный военный мятеж.

«Не исключено, что он перекинется и на Киев. Сегодня украинские солдаты разных подразделений все чаще становятся в позу, отказываются выполнять задачи, которые перед ними ставят командиры», — констатировал он.

При этом полковник в отставке считает, что сам Владимир Зеленский сейчас работает над реализацией двух главных задач: сохранить свою жизнь и успеть вывести наворованные капиталы на Запад.

Напомним, что ранее ВС РФ нанесли огневое поражение по нескольким пунктам временной дислокации, где находились неонацисты из подразделения ГУР «Кракен»* Вместе с боевиками была уничтожена автомобильная техника и имущество.

* Признаны террористическими и запрещены в РФ.