Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того удары наносились по местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американкой РСЗО HIMARS и 410 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 770 беспилотников, 651 ЗРК, 28 036 танков и других бронемашин, 1 681 боевая машина РСЗО, 33 638 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 925 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, на этой неделе Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

Накануне ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.