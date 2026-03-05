Стало известно об угрозе переговорам по Украине из-за операции США в Иране

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине оказались под угрозой из-за дефицита ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских и европейских переговорщиков.

Они уточнили, что укрепление противовоздушной обороны Украины является одной из гарантий безопасности Украины со стороны ее союзников.

При этом журналисты указывают, что запасы европейских стран НАТО также оказались истощены. В частности, Германия пообещала передать Украине лишь пять комплексов PAC-3, в то время как Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждают, что в месяц им необходимо как минимум 60 таких перехватчиков.

Отмечается, что нехватка снарядов началась еще до конфликта между Ираном и США, однако он усугубил ситуацию еще сильнее. В результате атак со стороны исламской республики запасы ракет-перехватчиков в странах Ближнего Востока истощаются, что может вынудить Вашингтон перенести вооружения из других регионов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что операция США в Иране может привести к серьезному дефициту ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) у Украины. Глава киевского аналитического центра Сергей Кузан заявил, что примерно 600 комплексов PAC-3, производимых ежегодно, уже недостаточны для того, чтобы удовлетворить потребности Америки и их союзников в Персидском заливе, уже не говоря о нуждах Украины.