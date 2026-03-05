«Не останется без ответа»: Азербайджан готовит жесткое возмездие Ирану

Министерство обороны Азербайджана официально объявило о подготовке ответных силовых мер для защиты территориальной целостности страны после атаки иранских беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за нападение на гражданскую инфраструктуру Нахичеванской Автономной Республики полностью лежит на Тегеране, и этот акт агрессии не будет проигнорирован.

По данным военных, 5 марта вооруженные силы Исламской Республики Иран совершили атаку с применением БПЛА на Нахичеванский международный аэропорт и другие объекты. В настоящее время специалисты изучают технические характеристики использованных дронов и детали произошедшего. В Баку решительно осудили действия соседей, отметив отсутствие какой-либо военной необходимости для удара.

«В министерстве заявили, что ответственность за инцидент полностью лежит на Исламской Республике Иран. Министерство обороны Азербайджана также сообщило, что готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны. Подчёркивается, что данный акт нападения не останется без ответа», — говорится в сообщении Управления по связям со СМИ оборонного ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана раскрыло подробности инцидента, уточнив, что один из беспилотников повредил здание терминала аэропорта, а второй упал в непосредственной близости от школы в селе Шекерабад. В результате ударов ранения получили двое мирных жителей. Дипломаты потребовали от иранской стороны незамедлительных объяснений и заявили, что Баку сохраняет за собой право на адекватную реакцию в соответствии с нормами международного права.