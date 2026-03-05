Танк Т-80БВМ выдержал 18 попаданий украинских дронов

Танк Т-80БВМ из состава группировки войск "Восток" выдержал серию атак украинских беспилотников-камикадзе и продолжил выполнение боевой задачи. Об этом агентству ТАСС рассказал командир машины с позывным Аза.

По его словам, танковая колонна двигалась на выполнение задачи, когда противник попытался остановить ее с помощью FPV-дронов.

"По моему танку было 18 ударов FPV-дронами", - рассказал он.

Несмотря на многочисленные попадания, машина сохранила боеспособность. Командир отметил, что экипажу удалось выполнить поставленную задачу - доставить пехоту к позиции и благополучно вернуться. По его словам, важную роль сыграла установленная на танке дополнительная противодронная защита.

Напомним, что это уже не первый подобный случай. В ходе боевых действий российская бронетехника неоднократно демонстрировала высокую устойчивость к поражению беспилотниками и противотанковыми средствами.

Так, во время боев за населенный пункт Платоновка в 2025 году один из российских танков выдержал более 40 атак дронов. После анализа кадров объективного контроля офицеры насчитали 43 попадания беспилотников. Несмотря на это, машина осталась на ходу и продолжила поддерживать штурмовые подразделения огнем и маневром.

В другом эпизоде, произошедшем в 2025 году, танк Т-72 под командованием старшего лейтенанта с позывным Ветер подорвался на мине и оказался под огнем противника. Машина выдержала более 20 попаданий из противотанковых комплексов и гранатометов, продолжая вести бой до израсходования боекомплекта. По данным военных, экипаж уничтожил свыше 70 бойцов противника и затем сумел эвакуироваться.

Сообщалось и о другом случае, когда российский танк выдержал более 25 ударов дронов-камикадзе и одновременно более тридцати попыток поражения артиллерией. Несмотря на интенсивный обстрел, техника сохранила подвижность и продолжила выполнение задач.