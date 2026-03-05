«Не всех еще перебили»: раскрыт вероятный ответ РФ на атаку ВСУ по газовозу

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия ответит на атаку ВСУ по газовозу «самыми серьезными средствами поражения». Об этом военный рассказал News.ru.

В Минтрансе РФ ранее сообщили, что российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских безэкипажных катеров (БЭК) с побережья Ливии. Инцидент произошел вблизи территориальных вод Мальты. Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам.

Минтранс сообщил, что из 30 человек на борту при атаке пострадали двое - их госпитализировали с ожогами. Президент России Владимир Путин назвал украинскую атаку на газовоз террористической.

«Конечно, прежде всего, необходимо усилить удары по структуре в Черном море, где у ВСУ осиное гнездо с БЭКами и где они наверняка уже готовятся к весенней кампании. Нужно бить по ним с применением самых серьезных средств поражения», - так Дандыкин высказался о возможном ответе России.

Российский МИД прокомментировал атаку на газовоз «Арктик Метагаз»

Военный отметил, что ответные удары также необходимо наносить по «центрам принятия решений» и по структурам, которые готовят операторов дронов. Дандыкин обратил внимание, что Владимир Зеленский уже предлагает США их помощь в войне против Ирана.