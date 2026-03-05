Массовый налет и раненые: откуда ВСУ могли запускать дроны на Саратов

Атака беспилотников на Саратовскую область, в результате которой повреждены дома и ранены люди, могла быть произведена из определенных регионов Украины. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате налета Вооруженных сил Украины получили повреждения жилые дома и социальные учреждения. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. По данным Минобороны России, над регионом к 7:00 мск было сбито 33 БПЛА самолетного типа.

По мнению основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, на Саратовскую область могли быть выпущены любые тяжелые дальнобойные дроны, например, «Лютый» или ПД-2.

«Вероятнее всего, дроны были запущены из района треугольника Харьков-Полтава-Днепр», — считает он.

При этом Telegram-канала Shot отметил, что минувшей ночью Саратов и Энгельс подверглись одной из самых масштабных атак. По словам очевидцев, в небе мелькали вспышки от взрывов по обе стороны реки Волги, при этом БПЛА летели на низкой высоте.

Напомним, что ранее украинские дроны ударили по электропоезду в Суземке Брянской области.