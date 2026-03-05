F-16 приземлился в Сумской области

ВСУ впервые в 2026 году использовали авиацию для нанесения ударов по Белгородской области.

Подтверждены пуски ракет "воздух-земля" с истребителей F-16. Самолеты взлетели из Полтавской и Сумской областей, пишет координатор подполья Геннадий Алехин. Ракеты были перехвачены дежурными силами ПВО.

Американские истребители второй раз появляются у российской границы и работают с местных площадок. 2 марта пара F-16 сбросила планирующие бомбы в районе Волчанска, после чего один из истребителей совершил посадку на военном аэродроме в Чугуеве Харьковской области.

Использование площадок в прифронтовой зоне разительно отличается от прежней тактики украинских ВВС. До сих пор они использовали западную авиатехнику для борьбы с беспилотниками в глубоком тылу. Также остается вероятность, что посадки в прифронтовой зоне не были запланированы.

Как признают сами летчики F-16, превосходство в воздухе ПВО и ВКС России не позволяют им использовать тактику НАТО, которой их обучали в Европе. Чтобы не быть сбитыми, мм приходится летать низко над землей и интенсивно маневрировать.