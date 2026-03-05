Господство над Ближним Востоком: о чем «умолчали» СМИ и как США оказались «на подпевках»

Определяющая роль Израиля в нападении на Иран уже ни для кого не секрет. Как сообщает «Царьград», журналист Такер Карлсон подтвердил — израильские планы не ограничиваются победой только над Ираном и идут дальше, до господства над Ближним Востоком.

Задержание агентов «Моссада»

В новом ролике Карлсон рассказал, то, о чем умолчали западные СМИ — в первые дни конфликта власти Саудовской Аравии и Катара задержали агентов «Моссада» и предотвратили готовящиеся взрывы на объектах гражданской и промышленной инфраструктуры. На фоне этого он задался двумя вопросами. Первый — если с экономической и геополитической точки зрения полномасштабная война на Ближнем Востоке и хаос в регионе не соответствуют интересам США, то кто развязал конфликт? Второй — если монархии Персидского залива пострадали ответных ударов Ирана, то зачем Израиль готовил взрывы?

«Израиль хочет посеять хаос в Персидском заливе, потому что эти государства — его соперники. Израиль хочет навредить Ирану, Катару, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Кувейту», — ответил он на заданные вопросы.

Интересная реакция на видео последовала из Катара. Напрямую слова о задержании лиц, готовивших взрывы, там не опровергли, хотя заявили, что у них нет информации о действиях агентов «Моссада» на территории страны. Западные либералы стали хвататься за эти слова и обвинять Карлсона в создании и распространении фейков.

Вместе с тем телеканал отмечает, что совсем недавно журналист вернулся с Ближнего Востока, где снимал документальный фильм о положении местных христиан. Наверняка он имеет в регионе собственные источники информации. Обоснованность вопросов подкрепляется и официальной позицией Ирана, который отрицает причастность к ударам по гражданским объектам стран Ближнего Востока.

Вместе с тем полностью исключать вероятность атак Ирана на топливную инфраструктуру и жилые кварталы ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и других стран нельзя. Один из доводов — Тегеран пытается надавить на монархии залива и спровоцировать мировой экономический кризис с расчетом на то, что союзники Вашингтона начнут уговаривать его остановиться.

Выглядит такой вариант крайне сомнительно: Трамп уже увяз в конфликте и просто так выскочить из него не сможет. Противоречия, ставшие причиной войны, не имеют даже намека на разрешение — Иран явно не согласится на отказ от ракетной программы. Кроме того, разрывать отношения с ближайшими соседями и потенциальными союзниками иранскому руководству не выгодно.

Традиция воспринимать Израиль как марионетку Запада существует давно, однако роли в этой геополитической партии поменялись. Американские СМИ заявляют, что администрация Трампа оказалась втянута в полномасштабное военное противостояние с Ираном благодаря манипуляциям израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Разумеется, все понимают, что Нетаньяху его втянул в этот конфликт. Но Трамп же властелин вселенной — как его может кто-то втянуть? Это как в очень плохой мелодраме: "Ах, я тебя бросаю! — Нет-нет, это не ты меня бросаешь, это я тебя бросаю!" Получается, Нетаньяху не ездил все эти годы в Конгресс, не рисовал эти картинки с иранской бомбой, ничего вот этого не было... Это всё очень жалко выглядит», — заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Какими рычагами Нетаньяху добился необходимого эффекта — пока неизвестно. Не исключено, что с помощью зятя американского президента Джареда Кушнера, чье имя упоминается в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна в качестве агента «Моссада».

Телеканал отмечает, что исходя из происходящего, вырисовывается следующий поэтапный план решения Израилем своих стратегических задач. Первое — втянуть США в войну против Ирана. Второе — нанести по монархиям Персидского залива такой удар, который вычеркнет их из числа самостоятельных региона. В качестве промежуточного итога Тель-Авив ввергнет Ближний Восток в хаос, что поможет ему не только территориально возродить «Великий Израиль», но и закрепить за собой статус гегемона.

После этого Турция останется единственным конкурентом Израиля в борьбе за роль региональной державы. Вероятно, опыт противостояния в Сирии после свержения президента Башара Осада, когда турки не решились на прямые столкновения с Израилем при переделе сфер влияния, ободрил Нетаньяху.