$77.890.75

Британских военных с опытом работы на Украине перебросили на Ближний Восток

Lenta.ru

Великобритания перебросила на Ближний Восток военных «с опытом работы на Украине». Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Британских военных с опытом работы на Украине перебросили на Ближний Восток
© Лента.Ru

По данным источников газеты, это решение было принято по просьбе нескольких стран региона. Как стало известно изданию, среди переброшенных военнослужащих есть солдаты 12-го полка Королевской артиллерии, ведущего подразделения британской армии по борьбе с дронами.

«Первая группа — это британцы, которые имеют опыт работы на Украине и с украинцами и смогут дать специализированные рекомендации, в частности, по тому, как можно усовершенствовать системы обнаружения, предупреждения и поражения дронов», — рассказал изданию неназванный западный чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул Великобританию в отсутствии помощи в войне на Ближнем Востоке. По его словам, британский премьер-министр Кир Стармер должен был помочь Соединенным Штатам из-за существующих между странами особых отношений.