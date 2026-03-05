Командование Вооруженных сил Украины «мотивирует» солдат перед штурмом, говоря, что их родные умерли. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет РИА Новости.

По данным осведомленного источника, такое «мотивирование» распространено в Сумской области, при этом у бойцов забирают личные мобильные телефоны.

«Командование ВСУ обманывает своих подчиненных, давая им ложную информацию о гибели их родственников. Таким образом «грязно» мотивируя, они отправляют своих бойцов на штурм», - пояснил он.

При этом украинским солдатам не дают проверить эту информацию и связаться с родными.

Напомним, что ранее взятые в плен под Красноармейском солдаты ВСУ рассказали, что их просто бросили умирать без еды в холоде и сырости. При этом российские военные обнаруживали тела бойцов Вооруженных сил Украины, которые замерзли насмерть в подвалах, где они укрывались, ожидая помощи.