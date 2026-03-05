Минометные расчеты группировки войск «Восток» наносят по позициям ВСУ в Запорожской области до ста выстрелов в сутки и уничтожают опорные пункты противника. О работе подразделений в своем сюжете рассказал военный корреспондент Андрей Вакула.

Кадры объективного контроля показывают попадания по позициям противника в лесополосе. Разведка фиксирует украинских военнослужащих в окопах, после чего по ним наносят новые удары. Артиллерия таким образом расчищает путь штурмовым подразделениям.

Российские силы продолжают наступление в районе населенных пунктов Бойково, Зарница, Любицкое, Воздвижевка и Верхняя Терса. Со стороны освобожденного ранее Зализничного подразделения продвигаются к Гуляйпольскому. Бойцы 38-й бригады 35-й армии ведут штурм опорных пунктов.

«Первый опорник, там небольшое было сопротивление, три человека было. Предлагаем сдаться На что они отвечают огнем. Если отвечают огнем, уже зачищаем», - рассказал командир группы с позывным Юмат.

Бой продолжался около 15 минут. С воздуха действия штурмовиков корректировала разведка. В одном из блиндажей находились пятеро бойцов ВСУ, включая командира. Один из украинских военнослужащих выжил - он спрятался в углу укрытия и позже вышел с поднятыми руками.

«Не дают нам отступать никак. Будешь отступать, свои пристрелят. Очень много убегает солдат. Даже не доезжают до передовой. Если приехали на передовую, то с передовой убегают. Если наше командование словит, то просто-напросто обратно отправят на передовую», - рассказал на допросе пленный Александр Мартынюк.

После зачистки опорных пунктов российские штурмовики продолжили продвижение по линии окопов. Позже к позиции подъехала бронемашина M2 Bradley, однако экипаж не знал, что укрепления уже заняты российскими военнослужащими. Группа противника была уничтожена, а техника выведена из строя.

Действия штурмовой группы позволили открыть путь к селу Гуляйпольское, через которое проходит дорога на Орехов - крупный укрепрайон украинских сил. Тем временем подразделения ВСУ пытаются срочно усиливать оборону на этом направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.