Германия лишилась защиты неба из-за Украины

Из-за масштабных поставок систем ПВО Украине и на восточный фланг НАТО Германия фактически лишилась надежной воздушной защиты, пишет Wall Street Journal.

Масштабные поставки немецких систем ПВО на Украину и восточный фланг НАТО сделали саму ФРГ уязвимой для возможного воздушного удара, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. По данным издания, на это указывают опрошенные им чиновники.

«Берлин передал большую часть своих систем Украине и на восточный фланг НАТО, в результате чего сама Германия осталась слабо защищенной от воздушного нападения», – говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что после передачи основного арсенала систем ПВО Германия остается слабо прикрытой с воздуха.

Нидерланды могут отправить военных на Украину

Россия, как подчеркивается, считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта, прямо втягивают страны НАТО в противостояние и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Москвой как законная цель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о невозможности предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания замены для переданных систем.

Берлин обсуждал с Вашингтоном восстановление немецких запасов вооружений после поставок Киеву.