Главное за ночь о конфликте на Ближнем Востоке: «наступление» курдов и угрозы атомному реактору

Конфликт на Ближнем Востоке между Ираном, США и Израилем продолжается. Рассказываем главные новости за последнюю ночь.

Взрыв на танкере

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о взрыве на танкере у берегов Кувейта. Как пишет Reuters, зафиксирована утечка нефти, а судно набирает воду. Никто из членов экипажа не пострадал.

Инцидент случился в 30 морских милях (примерно 55 км) к юго-востоку от города Мубарак-эль-Кабир в Кувейте.

Угроза удара по атомному реактору

Иран пригрозил Израилю нанести удар по атомному реактору в Димоне, если тот попытается свергнуть власти в стране. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило агентство ISNA со ссылкой на военный источник.

Продолжение обстрелов

Израиль трижды за ночь фиксировал запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. Как заявили в Telegram-канале ЦАХАЛ, над перехватом угрозы работает система обороны.

Тем временем в Тегеране прогремели несколько серий взрывов. По данным Al Jazeera, удары продолжались несколько часов. Кроме того, израильские военные атаковали инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане.

Сенат не стал ограничивать Трампа

Сенат США проголосовал против резолюции по ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициативу выдвинула группа сенаторов-демократов для сдерживания военных шагов Белого дома в Иране. Она не получила одобрения в рамках процедурного голосования — против высказались 53 сенатора, 47 поддержали.

Присоединение НАТО к конфликту

НАТО может применить статью о коллективной обороне против Ирана. Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО», — сказал он.

«Наступление» курдов

Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника заявил, что иракские курды начали наземное наступление в Иране. Как сообщает РИА Новости, эту информацию опроверг замглавы офиса премьера Иракского Курдистана Азиз Ахмад.

«Ни один иракский курд не пересек границу. Это явная ложь», — заявил Ахмад.

Трамп предчувствовал атаку

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп начал операцию «Эпическая ярость», поскольку якобы предчувствовал неизбежную атаку на американские объекты в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что у президента было «предчувствие, основанное на фактах», что Тегеран якобы собирался атаковать активы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Как сообщает РБК, сам Трамп тем временем оценил ход военной операции против Ирана на «примерно 15» из 10.