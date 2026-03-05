Сводка СВО за ночь 5 марта 2026: Су-34 ударил по танкам, ВСУ расчленили тела сослуживцев

В Минобороны России сообщили об успешных операциях российских сил на краснолиманском направлении и в Сумской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 5 марта.

Удар «Молнии»

Операторы российских беспилотников «Молния-2» уничтожили пункты управления дронами и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Получив координаты целей, военнослужащие запустили к ним беспилотники-камикадзе с осколочно-фугасной боевой частью.

Преодолев более 50 километров и радиоэлектронное противодействие ВСУ, «Молния-2» точно поразила объект, подчеркнули в Минобороны. Военные отметили, что уничтожение этого узла управления привело к срыву операций украинских дронов, лишив ВСУ средств для разведки и атак с воздуха.

Операция «Суперкама»

Расчет беспилотника «Суперкам С350» обнаружил пункт временной дислокации ВСУ и скорректировал авиаудар по нему, рассказали в Минобороны России. Скопление ВСУ было обнаружено в одной из заброшенных многоэтажек в Орехове Запорожской области.

«Суперкам С350» передал координаты цели на командный пункт, после чего по объекту ВСУ было решено нанести авиаудар. Расчет «Суперкама» зафиксировал точное попадание в цель и ее полное уничтожение.

Удар по ВСУ в Сумской области

Операторы российских дронов уничтожили средства связи, опорные пункты и ликвидировали живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Во время массированной атаки было задействовано несколько FPV-дронов, в том числе на оптоволоконном управлении.

Удар Су-34

Российский истребитель Су-34 нанес удар по скоплению войск ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки «Центр».

Удар был нанесен авиабомбами с модулем планирования и коррекции. Экипаж Су-34 поразил живую силу и бронетехнику ВСУ, а затем благополучно вернулся на свой аэродром.

Солдат ВСУ обвинили в расчленении сослуживцев

ВС РФ обнаружили сожженные тела украинских солдат на волчанском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, погибшие были расчленены и сожжены своими сослуживцами.

Собеседник агентства заявил, что останки были найдены в подвалах бывших жилых домов. У части тел отсутствовали конечности и головы. По мнению источника РИА Новости, солдаты ВСУ могли пытаться сохранить части тел сослуживцев, чтобы тех в дальнейшем можно было опознать и признать погибшими.

Уничтожение американской гаубицы М777

Российский военный с позывным «Десна» заявил, что ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 ВСУ на добропольском направлении пристрелочным огнем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Десна» - командир боевой машины 61-й бригады морской пехоты ВС РФ. Он рассказал, что его боевому расчету поступила задача об уничтожении М777. Военный отметил, что солдаты отправились на позицию и отработали десять пристрелочных снарядов.

«Попали точно туда, куда нужно, без шансов для противника. Произошла мгновенная детонация боекомплекта - минус ствол», - подчеркнул военный.

Операция против ВСУ в Константиновке

Начальник расчета FPV самолетного типа с позывным «Юрист» заявил, что ВС РФ перерезают главную артерию снабжения гарнизона ВСУ в Константиновке. Об этом сообщает РИА Новости.