Подразделения ВС РФ начали боевые действия за Попасное близ Константиновки. Соответствующее заявление в интервью ТАСС сделал военный эксперт Андрей Марочко.

Южнее Веролюбовки удалось вытеснить ВСУ с занимаемых позиций и приступить к освобождению населенного пункта Попасное в Донецкой Народной Республике, поделился подробностями собеседник агентства.

Ранее полковник запаса Анатолий Матвийчук рассказал о положении Вооруженных сил России на основных направлениях в зоне проведения СВО. По информации российского офицера, Константиновка почти находится в оперативном окружении.