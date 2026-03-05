Иран прокомментировал сообщения о запуске ракет по территории Турции

Вооружённые силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.

В заявлении Генштаба Ирана подчёркивается: «Вооружённые силы Исламской Республики Иран уважают суверенитет соседней и дружественной страны Турции и опровергают любые сообщения о запуске ракет по территории этой страны», передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

Накануне баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, был своевременно перехвачен и обезврежен средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган осудил удары США, Израиля и Ирана, подчеркнув при этом отсутствие угроз безопасности границ страны.