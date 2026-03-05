Украинские каналы заявляют о подготовке нового весеннего наступления ВС РФ. В этот раз голос подал даже Владимир Зеленский, который заявил о якобы готовящейся «мобилизации». Как сообщает «Царьград», глава киевского режима вновь отказался выводить войска из Донбасса и решил угрожать Белгороду несмотря на то, что украинцы отказываются участвовать в боевых действиях.

Продолжение боев и сдача латинских наемников

ВС РФ восстановили контроль над деревней Малые Щербаки в Запорожской области. На восточно-запорожском фронте отмечается снижение интенсивности накатов ВСУ со стороны Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение на запад и северо-запад от Гуляйполя, ведутся разведывательно-поисковые действия на севере, уничтожаются группы усиления и инженерной разведки в районах прифронтовых населенных пунктов.

Участились случаи сдачи в плен наемников из Латинской Америки. Ими глава Минобороны Украины Михаил Федоров официально наполняет ВСУ, создав как минимум по батальону в абсолютно каждой бригаде украинской армии из-за провала мобилизации и рекордного количества самовольного оставления части.

На сумском направлении противник перебросил несколько групп из 140-го центра ССО и иностранных наемников в район села Коренек. На теткинском и глушковском участках фронта без существенных изменений. На алексеевском участке продолжаются бои за Малую Корчаковку.

На харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых ВС РФ продвигаются при поддержке артиллерии, расчетов БПЛА и авиации. После того как штурмовики взяли населенный пункт Нескучное под свой контроль, на данном участке активизировалось движение. Противник пытается остановить его с помощью БПЛА.

Отказ украинцев идти на фронт

Зеленский в очередной раз решил доказать, что с ним нельзя вести переговоры. В беседе с журналистами он заявил, что «никогда не оставит» Донбасс.

«Почему я должен это делать? Потому что Путин выдвинет это в качестве условия мира? Нет, я этого не потерплю. <…> Когда мы сможем провести выборы? Они, безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия», — заявил он.

При этом он добавил, что примет решение исходя из того, «чего хотят украинцы». Однако, согласно реальным опросам, украинцы больше не хотят идти на фронт. Это почти открыто подтвердил и Федоров, который пожаловался на огромное количество дезертиров.

На фоне этого продолжают витать слухи, что Киев готовит новое вторжение в Белгородскую область. СМИ заявляли, что противник уже стянул к границе почти 8 тысяч боевиков. В их числе иностранные наемники из Латинской Америки, Китая и Европы, а также 13-я бригада, в подразделениях которой есть боевики из Перу, Китая, Бразилии, Чехии, Тайваня и США.

При этом некоторые источники опровергают эту информацию. Например, автор канала «Без Ретуши» замечает, что никаких шансов на реализацию такого нападения Киев сейчас не имеет.

«Мы сильно укрепились и продавливаем позиции противника одна за одной, планомерно расширяя харьковский фронт. А вот бояться нас и ждать огромных сюрпризов по ту сторону фронта этой весной — точно стоит», — заявил он.

Украинский ресурс «Легитимный» пишет, что Украина якобы действительно готовит «контрнаступ» весной и для этого уже собраны свежие мобилизованные. Подтверждает источник и подготовку ВС РФ к некоему прорыву, для которого собраны крайне боеспособные части.

Зеленский решил присоединиться и к этим вбросам. С его слов, в России «начинается мобилизация» — якобы срочно нужны 400 тысяч солдат. Очевидно, что глава киевского режима пытается делать то, что у него лучше всего получается — манипулировать и выигрывать время. Телеканал отмечает, что на фоне заявлений СВР о планах Лондона и Парижа вооружить Киев ядерной бомбой вывод напрашивается тревожный.