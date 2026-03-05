Раскрыты детали налета ВСУ на регионы России

В ночь с 4 на 5 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регионы России 76 беспилотниками. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись шесть субъектов федерации: Саратовская область, Крым, Ростовская область, Краснодарский край, а также Волгоградская и Астраханская области.

Атака произошла на фоне объявления Владимира Зеленского о паузе в переговорах между Россией и Украиной.