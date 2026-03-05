Стало известно о попытках найти комплекс «Орешник» в Белоруссии

Белорусская оппозиция пытается выяснить, где в стране размещен ракетный комплекс «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

© Московский Комсомолец

По его словам, такие попытки предпринимаются по заданию зарубежных кураторов, связанных с Польшей и странами Прибалтики.

Собеседник агентства утверждает, что оппозиционные активисты пытаются установить точные места боевого дежурства комплекса на территории республики. Однако, по его данным, ни иностранные разведки, ни представители белорусской оппозиции не располагают подтвержденной информацией о конкретных местах размещения системы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря 2025 года заявил, что ракетный комплекс «Орешник» уже находится в стране и заступает на боевое дежурство. Позже он уточнил, что на территории республики планируется разместить не более десяти таких комплексов.

30 декабря 2025 года Министерство обороны России сообщило, что «Орешник» официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

По словам источника РИА Новости, Москве и Минску удалось провести комплекс мер стратегической маскировки, что позволило скрыть реальные места размещения ракетного комплекса.

Читайте также: В ООН связали затягивание конфликта с поддержкой России третьими странами