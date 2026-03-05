Финляндия отменит ограничения на размещение ядерного оружия

Финляндия планирует отменить давний запрет на размещение ядерного оружия на своей территории, сообщило правительство страны.

Как пишет Bloomberg, Хельсинки может разрешить его развертывание в военное время.

Финский закон об атомной энергии, принятый в 1987 году, запрещает импорт, производство, хранение и подрыв ядерных взрывчатых веществ на своей территории.

Правительство внесет законопроект, предлагающий разрешить все это в рамках интеграции в НАТО, заявил министр обороны Антти Хакканен.

По его словам, Финляндия стремится «максимизировать» свою безопасность и усилить сдерживание в условиях, которые правительство назвало «непредсказуемой оперативной обстановкой».